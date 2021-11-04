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Вселенський Патріарх Варфоломій госпіталізований вдруге за два тижні

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Україна, Четвер 04 листопада 2021 10:30
Вселенський Патріарх Варфоломій госпіталізований вдруге за два тижні Фото: Вселенський Патріарх Варфоломій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вселенський Патріарх Варфоломій знову госпіталізований до США. Це вже другий випадок за час його візиту в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Грецької Православної архиєпархії Америки.

Рішення було прийнято після обстеження предстоятеля Константинопольської церкви в лікарні Mount Sinai на Манхеттені в Нью-Йорку.

У повідомленні йдеться, що 81-річному патріарху повинні провести ангіограму (дослідження кровоносних судин), після чого лікарі вирішать, чи потрібно встановлювати стент.

Нагадаємо, в кінці жовтня вселенський патріарх Варфоломій опинився в американській лікарні. На його самопочуття вплинув тривалий переліт в США і дуже завантажений графік.

Зазначимо, патріарху Варфоломію вже 81 рік. Він став вселенським патріархом у листопаді 1991 року.

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Патріарх Варфоломій
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