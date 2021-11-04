Вселенський Патріарх Варфоломій госпіталізований вдруге за два тижні

Вселенський Патріарх Варфоломій знову госпіталізований до США. Це вже другий випадок за час його візиту в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Грецької Православної архиєпархії Америки .

У повідомленні йдеться, що 81-річному патріарху повинні провести ангіограму (дослідження кровоносних судин), після чого лікарі вирішать, чи потрібно встановлювати стент.

Рішення було прийнято після обстеження предстоятеля Константинопольської церкви в лікарні Mount Sinai на Манхеттені в Нью-Йорку.

Нагадаємо, в кінці жовтня вселенський патріарх Варфоломій опинився в американській лікарні. На його самопочуття вплинув тривалий переліт в США і дуже завантажений графік.

Зазначимо, патріарху Варфоломію вже 81 рік. Він став вселенським патріархом у листопаді 1991 року.