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Патриарх Варфоломей в ходе визита в США попал в больницу

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США, Воскресенье 24 октября 2021 18:57
Патриарх Варфоломей в ходе визита в США попал в больницу Фото: патриарх Варфоломей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вселенский патриарх Варфоломей оказался в американской больнице. Патриарх второй день находится с визитом в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National Herald.

Перед отправлением на службу в собор Святой Софии, как сообщает The National Herald, патриарх Варфоломей чувствовал себя плохо. На его самочувствие повлиял длительный перелет в США и очень загруженный график.

Учитывая неважное самочувствие патриарха, его врач посоветовал отдых. Варфоломея с большой осторожностью доставят в больницу Университета Джорджа Вашингтона. В медучреждении за патриархом будут наблюдать врачи.

Отметим, патриарху Варфоломею уже 81 год. Он стал вселенским патриархом в ноябре 1991 года.

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Патриарх Варфоломей
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