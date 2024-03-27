"Все йде за планом". Кулеба розповів, коли F-16 можуть з'явитися в небі України

За словами чиновника, спочатку були плани, що F-16 з'являться в повітрі України в середині літа.

"Наразі все йде за планом", - зазначив міністр.

Разом з тим він зауважив, що питання передачі Україні цих винищувачів "дуже складне і заплутане".

"Тому ніколи не знаєш, як усе може змінитися. Але наразі графік такий", - сказав Кулеба.

Він додав, що має інформацію проте, що підготовка українських пілотів на цих літаках проходить добре. При цьому глава МЗС відзначив необхідність більшої кількості тренувань, зокрема для інженерів і технічного персоналу.

F-16 для України

Минулого року Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні 61 винищувач F-16. Для початку поставок необхідно, щоб пілоти та обслуговуючий персонал пройшли відповідне навчання. Україна, зі свого боку, має підготувати необхідну інфраструктуру для винищувачів.

Колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав раніше, що навчання першої групи українських пілотів на F-16 у США має завершитись на початку літа.

Тим часом, видання The New York Times зазначало, що 12 українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на F-16. Однак на всіх їх не вистачить літаків.

Додамо, раніше у Пентагоні повідомили, що винищувачі F-16 дадуть "унікальний повітряний потенціал" Україні. Водночас використовувати їх можна буде лише в межах суверенної території.

Днями міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявив, що Україна отримає винищувачі F-16 уже в першій половині цього року. Він додав, що першими прибудуть літаки з Данії.