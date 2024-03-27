"Все идет по плану". Кулеба рассказал, когда F-16 могут появиться в небе Украины

По словам чиновника, сначала были планы, что F-16 появятся в воздухе Украины в середине лета.

"В настоящее время все идет по плану", - отметил министр.

Вместе с тем он обратил внимание, что вопрос передачи Украине этих истребителей "очень сложный и запутанный".

"Поэтому никогда не знаешь, как все может измениться. Но сейчас график такой", - сказал Кулеба.

Он добавил, что располагает информацией о том, что подготовка украинских пилотов на этих самолетах проходит хорошо. При этом глава МИД отметил необходимость большего количества тренировок, в том числе инженеров и технического персонала.

F-16 для Украины

В прошлом году Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине 61 истребитель F-16. Для начала поставок необходимо, чтобы пилоты и обслуживающий персонал прошли соответствующее обучение. Украина со своей стороны должна подготовить необходимую инфраструктуру для истребителей.

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал ранее, что обучение первой группы украинских пилотов на F-16 в США должно завершиться в начале лета.

Между тем, издание The New York Times отмечало, что 12 украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на F-16. Однако на всех их не хватит самолетов.

Добавим, ранее в Пентагоне сообщили, что истребители F-16 дадут "уникальный воздушный потенциал" Украине. В то же время, использовать их можно будет только в пределах суверенной территории.

На днях министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявил, что Украина получит истребители F-16 уже в первой половине этого года. Он добавил, что первыми прибудут самолеты из Дании.