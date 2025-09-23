"Все вороже згорає": ГУР показало, як протягом тижня нищило сили РФ на передовій

Українські розвідники протягом тижня проводили низку спецоперацій на передовій. Було знищено техніку та особовий склад ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Спецпризначенці підрозділів активних дій ГУР МО України на Лиманському напрямку та Запорізькому фронті "роздають вогню з усіх наявних засобів і знищують російських загарбників в пил і попіл".

У відомстві повідомили, що на оприлюдненому відео зафіксовані "успішні епізоди філігранної бойової роботи воїнів ГУР за минулий тиждень".

За даними розвідки, під ударом українських спецпризначенців опинилася ворожа бойова техніка та засоби ППО, логістичні лінії й укриття противника, а також російські дрони різних типів.

"Все вороже - дуже добре спалахує і згорає", - підкреслили у повідомленні.

Нагадаємо, днями українська розвідка вперше в історії знищила два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це сталось в тимчасово окупованому Криму.

За даними ГУР, 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".