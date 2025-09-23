ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Все вражеское сгорает": ГУР показало, как в течение недели уничтожало силы РФ на передовой

Вторник 23 сентября 2025 10:58
UA EN RU
"Все вражеское сгорает": ГУР показало, как в течение недели уничтожало силы РФ на передовой Иллюстративное фото: ГУР показало, как в течение недели уничтожало силы РФ на передовой (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские разведчики в течение недели проводили ряд спецопераций на передовой. Была уничтожена техника и личный состав врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Спецназовцы подразделений активных действий ГУР МО Украины на Лиманском направлении и Запорожском фронте "раздают огонь из всех имеющихся средств и уничтожают российских захватчиков в пыль и пепел".

В ведомстве сообщили, что на обнародованном видео зафиксированы "успешные эпизоды филигранной боевой работы воинов ГУР за прошедшую неделю".

По данным разведки, под ударом украинских спецназовцев оказалась вражеская боевая техника и средства ПВО, логистические линии и укрытия противника, а также российские дроны различных типов.

"Все вражеское - очень хорошо вспыхивает и сгорает", - подчеркнули в сообщении.

Напомним, на днях украинская разведка впервые в истории уничтожила два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это произошло во временно оккупированном Крыму.

По данным ГУР, 21 сентября на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поймали два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

Недавно наша разведка опубликовала перехваченный разговор оккупантов с родственниками, где речь шла о потерях в так называемых "мясных штурмах".

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Война в Украине
Новости
Как выглядит центр города Татарбунары в Одесской области после ракетного удара РФ (фото)
Как выглядит центр города Татарбунары в Одесской области после ракетного удара РФ (фото)
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит