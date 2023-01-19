"Все стало складніше". У Туреччині оцінили можливість переговорів між Україною та Росією

Відновлення переговорів між Україною та Росією стало складнішим, хоча сторони й пройшли спочатку великий шлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, повідомляє Yeni Akit .

"Спочатку ми пройшли великий шлях. Вам відомо, що сторони були близькі хоча б до припинення вогню. Вони і самі оголосили про це, але тепер війна затягнулася, умови змінилися", - сказав він.

За його словами, наразі все стало складніше.

"Існують різні виміри. На жаль, з'явилося багато різних галузей для переговорів", - сказав Чавушоглу.