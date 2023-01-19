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"Все стало складніше". У Туреччині оцінили можливість переговорів між Україною та Росією

Фото: голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Відновлення переговорів між Україною та Росією стало складнішим, хоча сторони й пройшли спочатку великий шлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, повідомляє Yeni Akit.

"Спочатку ми пройшли великий шлях. Вам відомо, що сторони були близькі хоча б до припинення вогню. Вони і самі оголосили про це, але тепер війна затягнулася, умови змінилися", - сказав він.

За його словами, наразі все стало складніше.

"Існують різні виміри. На жаль, з'явилося багато різних галузей для переговорів", - сказав Чавушоглу.

Як повідомлялося, Україна розглядає можливість надання Туреччині ролі держави-покровительки у загарбницькій війні Росії проти нашої країни.

Нагадаємо, Україна та Росія за посередництва Туреччини розглядають можливість відкриття гуманітарного коридору для поранених.

Окрім того, радник президента Туреччини з питань зовнішньої політики Ібрагім Калін заявив про намір домагатися "локального припинення вогню" в Україні.

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