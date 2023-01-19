"Все стало сложнее". В Турции оценили возможность переговоров между Украиной и Россией

Возобновление переговоров между Украиной и Россией стало сложнее, хотя стороны и проделали вначале большой путь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, передает Yeni Akit .

"Вначале мы проделали большой путь. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь война затянулась, условия изменились", - сказал он.,

По его словам, теперь все стало сложнее.

"Существуют различные измерения. К сожалению, появилось много различных областей для переговоров", - сказал Чавушоглу.