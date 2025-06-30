Все, що потрібно зробити вступнику після 1 липня: детальна інструкція

З 1 липня 2025 року стартує новий етап вступної кампанії - реєстрація електронних кабінетів для більшості вступників. Без цього неможливо подати заяви до вишів чи коледжів.
Що потрібно зробити й на що звернути увагу, розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).
З 1 липня 2025 року розпочинається реєстрація електронних кабінетів для вступників після 11 класів, а також для тих, хто вступає на основі диплома кваліфікованого робітника. Саме через ці кабінети подаватимуться заяви до закладів вищої та фахової передвищої освіти.
Зареєструвати електронні кабінети для вступників зможуть:
Для того, аби створити електронний кабінет потрібно:
Важливо пам’ятати, що старі кабінети (2024 року) - неактивні. Потрібно створити новий.
Після того, як ви зареєструєте електронний кабінет вступника, необхідно виконати наступні кроки:
Вступникам важливо пам’ятати ключові дати вступної кампанії у липні:
У МОН звертають увагу, що заява на творчий конкурс - це не те саме, що заява на вступ. Потрібно подати обидва типи заяв.
Вступники з пільгами (ветерани, сироти, ВПО, з ТОТ) мають право на квоти та бюджетне зарахування.
Держава надає гранти на часткову оплату навчання - але лише раз. Якщо відмовитись від бюджетного місця, повторно грант отримати не можна.
У МОН радять на період вступної кампанії:
На сайті "Вступ-2025" працює калькулятор конкурсного бала. Там можна:
Отримати більш детальну інформацію про вступну кампанію 2025 року можна, скориставшись офіційним гідом "Вступ-2025" на сайті МОН, із відеоінструкції, чат-бота, довідки на сайті, а також зателефонувавши на гарячу лінію МОН за номером: 1545.
Де знайти інформацію про вступну кампанію 2025 року (інфографіка: МОН)
Раніше РБК-Україна розповідало про ключові дати та етапи вступної кампанії 2025 року для майбутніх бакалаврів: реєстрація електронних кабінетів починається 1 липня, подання заяв - з 19 липня, а зарахування триватиме до кінця серпня. Також описано правила творчих конкурсів, співбесід і строки вступу для інших форм навчання.
Також ми писали про гарячі лінії та контакти, які працюють для підтримки вступників і батьків під час вступної кампанії 2025 року. З 25 червня можна отримати консультації щодо електронного вступу, а з 1 липня - з усіх питань вступу до ЗВО та ФПО. Також діють окремі лінії для вступників з ТОТ, професійної освіти та питань щодо освітніх документів.
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