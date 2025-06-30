Все, що потрібно зробити вступнику після 1 липня: детальна інструкція

З 1 липня 2025 року розпочинається реєстрація електронних кабінетів для вступників після 11 класів, а також для тих, хто вступає на основі диплома кваліфікованого робітника. Саме через ці кабінети подаватимуться заяви до закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Для кого відкривається реєстрація з 1 липня

Зареєструвати електронні кабінети для вступників зможуть:

випускники 11 класів (повна загальна середня освіта);

особи з дипломом кваліфікованого робітника (КР);

абітурієнти, які планують вступ до закладів вищої освіти абофахової передвищої освіти на базі ПЗСО чи КР.

Як створити електронний кабінет вступника

Для того, аби створити електронний кабінет потрібно:

зареєструватися на сайті ЄДЕБО (єдина державна електронна база з питань освіти);

вказати:

- електронну пошту (буде логіном),

- дані документа про освіту (наприклад, атестат),

- номер і PIN-код сертифіката НМТ або листка ЄВІ / ЄФВВ,

- якщо немає сертифікатів - ввести дані паспорта або РНОКПП (ІПН);

- електронну пошту (буде логіном), - дані документа про освіту (наприклад, атестат), - номер і PIN-код сертифіката НМТ або листка ЄВІ / ЄФВВ, - якщо немає сертифікатів - ввести дані паспорта або РНОКПП (ІПН); активувати кабінет через email (посилання дійсне лише 15 хвилин).

Важливо пам’ятати, що старі кабінети (2024 року) - неактивні. Потрібно створити новий.

Що робити в кабінеті після реєстрації

Після того, як ви зареєструєте електронний кабінет вступника, необхідно виконати наступні кроки:

додати контактні номери телефону;

завантажити своє фото (до 1 Мб, не селфі - його використовують для студентського квитка);

за потреби додати інші сертифікати або документи про освіту;

підготувати мотиваційні листи - їх треба буде додавати до кожної заяви;

ознайомитися з конкурсними пропозиціями та обрати спеціальності.

Що потрібно зробити у липні

Вступникам важливо пам’ятати ключові дати вступної кампанії у липні:

3 липня - старт подання заяв на участь у творчих конкурсах;

- старт подання заяв на участь у творчих конкурсах; до 10 липня - подати заяви на творчі конкурси, якщо претендуєте на бюджет;

- подати заяви на творчі конкурси, якщо претендуєте на бюджет; 8-19 липня - період проведення творчих конкурсів на бюджет;

- період проведення творчих конкурсів на бюджет; до 1 серпня - творчі конкурси для вступу на контракт.

У МОН звертають увагу, що заява на творчий конкурс - це не те саме, що заява на вступ. Потрібно подати обидва типи заяв.

Пільги, квоти, гранти

Вступники з пільгами (ветерани, сироти, ВПО, з ТОТ) мають право на квоти та бюджетне зарахування.

Держава надає гранти на часткову оплату навчання - але лише раз. Якщо відмовитись від бюджетного місця, повторно грант отримати не можна.

Поради на цей період

У МОН радять на період вступної кампанії:

зберегти перелік галузей і спеціальностей з кодами - це знадобиться для подання заяв;

перевірити, чи має заклад ліцензію, а програма - акредитацію;

якщо маєте пільги - обов’язково зверніться до ЗВО до подання першої заяви, щоб внесли інформацію в ЄДЕБО.

Як розрахувати конкурсний бал

На сайті "Вступ-2025" працює калькулятор конкурсного бала. Там можна:

обрати спеціальність і ввести свої результати НМТ або творчого конкурсу;

вказати регіональні та галузеві коефіцієнти;

порівняти бал для різних ЗВО.

Де знайти інформацію

Отримати більш детальну інформацію про вступну кампанію 2025 року можна, скориставшись офіційним гідом "Вступ-2025" на сайті МОН, із відеоінструкції, чат-бота, довідки на сайті, а також зателефонувавши на гарячу лінію МОН за номером: 1545.



Де знайти інформацію про вступну кампанію 2025 року (інфографіка: МОН)