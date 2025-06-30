Все, что нужно сделать поступающему после 1 июля: подробная инструкция

С 1 июля 2025 года начинается регистрация электронных кабинетов для поступающих после 11 классов, а также для тех, кто поступает на основе диплома квалифицированного рабочего. Именно через эти кабинеты будут подаваться заявления в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования.

Для кого открывается регистрация с 1 июля

Зарегистрировать электронные кабинеты для поступающих смогут:

выпускники 11 классов (полное общее среднее образование);

лица с дипломом квалифицированного рабочего (КР);

абитуриенты, которые планируют поступление в учреждения высшего образования или профессионального предвысшего образования на базе ПЗСО или КР.

Как создать электронный кабинет абитуриента

Для того, чтобы создать электронный кабинет, нужно:

зарегистрироваться на сайте ЕГЭБО (единая государственная электронная база по вопросам образования);

указать:

- электронную почту (будет логином),

- данные документа об образовании (например, аттестат),

- номер и PIN-код сертификата НМТ или листка ЕВИ/ЕПВИ,

- если нет сертификатов - ввести данные паспорта или РНОКПП (ИНН);

- электронную почту (будет логином), - данные документа об образовании (например, аттестат), - номер и PIN-код сертификата НМТ или листка ЕВИ/ЕПВИ, - если нет сертификатов - ввести данные паспорта или РНОКПП (ИНН); активировать кабинет через email (ссылка действительна только 15 минут).

Важно помнить, что старые кабинеты (2024 года) - неактивны. Нужно создать новый.

Что делать в кабинете после регистрации

После того, как вы зарегистрируете электронный кабинет абитуриента, необходимо выполнить следующие шаги:

добавить контактные номера телефона;

загрузить свое фото (до 1 Мб, не селфи - его используют для студенческого билета);

при необходимости добавить другие сертификаты или документы об образовании;

подготовить мотивационные письма - их надо будет добавлять к каждому заявлению;

ознакомиться с конкурсными предложениями и выбрать специальности.

Что нужно сделать в июле

Абитуриентам важно помнить ключевые даты вступительной кампании в июле:

3 июля - старт подачи заявлений на участие в творческих конкурсах;

- старт подачи заявлений на участие в творческих конкурсах; до 10 июля - подать заявления на творческие конкурсы, если претендуете на бюджет;

- подать заявления на творческие конкурсы, если претендуете на бюджет; 8-19 июля - период проведения творческих конкурсов на бюджет;

- период проведения творческих конкурсов на бюджет; до 1 августа - творческие конкурсы для поступления на контракт.

В МОН обращают внимание, что заявление на творческий конкурс - это не то же самое, что заявление на поступление. Нужно подать оба типа заявлений.

Льготы, квоты, гранты

Поступающие со льготами (ветераны, сироты, ВПЛ, с ВОТ) имеют право на квоты и бюджетное зачисление.

Государство предоставляет гранты на частичную оплату обучения - но только раз. Если отказаться от бюджетного места, повторно грант получить нельзя.

Советы на этот период

В МОН советуют на период вступительной кампании:

сохранить перечень отраслей и специальностей с кодами - это понадобится для подачи заявлений;

проверить, имеет ли заведение лицензию, а программа - аккредитацию;

если имеете льготы - обязательно обратитесь в ЗВО до подачи первого заявления, чтобы внесли информацию в ЕГЭБО.

Как рассчитать конкурсный балл

На сайте "Вступ-2025" работает калькулятор конкурсного балла. Там можно:

выбрать специальность и ввести свои результаты НМТ или творческого конкурса;

указать региональные и отраслевые коэффициенты;

сравнить балл для разных ЗВО.

Где найти информацию

Получить более подробную информацию о вступительной кампании 2025 года можно, воспользовавшись официальным гидом "Вступ-2025" на сайте МОН, из видеоинструкции, чат-бота, справки на сайте, а также позвонив на горячую линию МОН по номеру: 1545.



Где найти информацию о вступительной кампании 2025 года (инфографика: МОН)