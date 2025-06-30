Все, что нужно сделать поступающему после 1 июля: подробная инструкция
С 1 июля 2025 года стартует новый этап вступительной кампании - регистрация электронных кабинетов для большинства абитуриентов. Без этого невозможно подать заявления в вузы или колледжи.
Что нужно сделать и на что обратить внимание, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).
С 1 июля 2025 года начинается регистрация электронных кабинетов для поступающих после 11 классов, а также для тех, кто поступает на основе диплома квалифицированного рабочего. Именно через эти кабинеты будут подаваться заявления в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования.
Для кого открывается регистрация с 1 июля
Зарегистрировать электронные кабинеты для поступающих смогут:
- выпускники 11 классов (полное общее среднее образование);
- лица с дипломом квалифицированного рабочего (КР);
- абитуриенты, которые планируют поступление в учреждения высшего образования или профессионального предвысшего образования на базе ПЗСО или КР.
Как создать электронный кабинет абитуриента
Для того, чтобы создать электронный кабинет, нужно:
- зарегистрироваться на сайте ЕГЭБО (единая государственная электронная база по вопросам образования);
- указать:
- электронную почту (будет логином),
- данные документа об образовании (например, аттестат),
- номер и PIN-код сертификата НМТ или листка ЕВИ/ЕПВИ,
- если нет сертификатов - ввести данные паспорта или РНОКПП (ИНН);
- активировать кабинет через email (ссылка действительна только 15 минут).
Важно помнить, что старые кабинеты (2024 года) - неактивны. Нужно создать новый.
Что делать в кабинете после регистрации
После того, как вы зарегистрируете электронный кабинет абитуриента, необходимо выполнить следующие шаги:
- добавить контактные номера телефона;
- загрузить свое фото (до 1 Мб, не селфи - его используют для студенческого билета);
- при необходимости добавить другие сертификаты или документы об образовании;
- подготовить мотивационные письма - их надо будет добавлять к каждому заявлению;
- ознакомиться с конкурсными предложениями и выбрать специальности.
Что нужно сделать в июле
Абитуриентам важно помнить ключевые даты вступительной кампании в июле:
- 3 июля - старт подачи заявлений на участие в творческих конкурсах;
- до 10 июля - подать заявления на творческие конкурсы, если претендуете на бюджет;
- 8-19 июля - период проведения творческих конкурсов на бюджет;
- до 1 августа - творческие конкурсы для поступления на контракт.
В МОН обращают внимание, что заявление на творческий конкурс - это не то же самое, что заявление на поступление. Нужно подать оба типа заявлений.
Льготы, квоты, гранты
Поступающие со льготами (ветераны, сироты, ВПЛ, с ВОТ) имеют право на квоты и бюджетное зачисление.
Государство предоставляет гранты на частичную оплату обучения - но только раз. Если отказаться от бюджетного места, повторно грант получить нельзя.
Советы на этот период
В МОН советуют на период вступительной кампании:
- сохранить перечень отраслей и специальностей с кодами - это понадобится для подачи заявлений;
- проверить, имеет ли заведение лицензию, а программа - аккредитацию;
- если имеете льготы - обязательно обратитесь в ЗВО до подачи первого заявления, чтобы внесли информацию в ЕГЭБО.
Как рассчитать конкурсный балл
На сайте "Вступ-2025" работает калькулятор конкурсного балла. Там можно:
- выбрать специальность и ввести свои результаты НМТ или творческого конкурса;
- указать региональные и отраслевые коэффициенты;
- сравнить балл для разных ЗВО.
Где найти информацию
Получить более подробную информацию о вступительной кампании 2025 года можно, воспользовавшись официальным гидом "Вступ-2025" на сайте МОН, из видеоинструкции, чат-бота, справки на сайте, а также позвонив на горячую линию МОН по номеру: 1545.
Где найти информацию о вступительной кампании 2025 года (инфографика: МОН)
Ранее РБК-Украина рассказывало о ключевых датах и этапах вступительной кампании 2025 года для будущих бакалавров: регистрация электронных кабинетов начинается 1 июля, подача заявлений - с 19 июля, а зачисление продлится до конца августа. Также описаны правила творческих конкурсов, собеседований и сроки поступления для других форм обучения.
Также мы писали о горячих линиях и контактах, которые работают для поддержки поступающих и родителей во время вступительной кампании 2025 года. С 25 июня можно получить консультации по электронному поступлению, а с 1 июля - по всем вопросам поступления в ЗВО и ФПО. Также действуют отдельные линии для поступающих с ВОТ, профессионального образования и вопросов по образовательным документам.
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