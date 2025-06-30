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Все, что нужно сделать поступающему после 1 июля: подробная инструкция

Понедельник 30 июня 2025 11:22
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Все, что нужно сделать поступающему после 1 июля: подробная инструкция Фото: Вступительная кампания-2025 в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 июля 2025 года стартует новый этап вступительной кампании - регистрация электронных кабинетов для большинства абитуриентов. Без этого невозможно подать заявления в вузы или колледжи.

Что нужно сделать и на что обратить внимание, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

С 1 июля 2025 года начинается регистрация электронных кабинетов для поступающих после 11 классов, а также для тех, кто поступает на основе диплома квалифицированного рабочего. Именно через эти кабинеты будут подаваться заявления в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования.

Для кого открывается регистрация с 1 июля

Зарегистрировать электронные кабинеты для поступающих смогут:

  • выпускники 11 классов (полное общее среднее образование);
  • лица с дипломом квалифицированного рабочего (КР);
  • абитуриенты, которые планируют поступление в учреждения высшего образования или профессионального предвысшего образования на базе ПЗСО или КР.

Как создать электронный кабинет абитуриента

Для того, чтобы создать электронный кабинет, нужно:

  • зарегистрироваться на сайте ЕГЭБО (единая государственная электронная база по вопросам образования);
  • указать:
    - электронную почту (будет логином),
    - данные документа об образовании (например, аттестат),
    - номер и PIN-код сертификата НМТ или листка ЕВИ/ЕПВИ,
    - если нет сертификатов - ввести данные паспорта или РНОКПП (ИНН);
  • активировать кабинет через email (ссылка действительна только 15 минут).

Важно помнить, что старые кабинеты (2024 года) - неактивны. Нужно создать новый.

Что делать в кабинете после регистрации

После того, как вы зарегистрируете электронный кабинет абитуриента, необходимо выполнить следующие шаги:

  • добавить контактные номера телефона;
  • загрузить свое фото (до 1 Мб, не селфи - его используют для студенческого билета);
  • при необходимости добавить другие сертификаты или документы об образовании;
  • подготовить мотивационные письма - их надо будет добавлять к каждому заявлению;
  • ознакомиться с конкурсными предложениями и выбрать специальности.

Что нужно сделать в июле

Абитуриентам важно помнить ключевые даты вступительной кампании в июле:

  • 3 июля - старт подачи заявлений на участие в творческих конкурсах;
  • до 10 июля - подать заявления на творческие конкурсы, если претендуете на бюджет;
  • 8-19 июля - период проведения творческих конкурсов на бюджет;
  • до 1 августа - творческие конкурсы для поступления на контракт.

В МОН обращают внимание, что заявление на творческий конкурс - это не то же самое, что заявление на поступление. Нужно подать оба типа заявлений.

Льготы, квоты, гранты

Поступающие со льготами (ветераны, сироты, ВПЛ, с ВОТ) имеют право на квоты и бюджетное зачисление.

Государство предоставляет гранты на частичную оплату обучения - но только раз. Если отказаться от бюджетного места, повторно грант получить нельзя.

Советы на этот период

В МОН советуют на период вступительной кампании:

  • сохранить перечень отраслей и специальностей с кодами - это понадобится для подачи заявлений;
  • проверить, имеет ли заведение лицензию, а программа - аккредитацию;
  • если имеете льготы - обязательно обратитесь в ЗВО до подачи первого заявления, чтобы внесли информацию в ЕГЭБО.

Как рассчитать конкурсный балл

На сайте "Вступ-2025" работает калькулятор конкурсного балла. Там можно:

  • выбрать специальность и ввести свои результаты НМТ или творческого конкурса;
  • указать региональные и отраслевые коэффициенты;
  • сравнить балл для разных ЗВО.

Где найти информацию

Получить более подробную информацию о вступительной кампании 2025 года можно, воспользовавшись официальным гидом "Вступ-2025" на сайте МОН, из видеоинструкции, чат-бота, справки на сайте, а также позвонив на горячую линию МОН по номеру: 1545.

Все, что нужно сделать поступающему после 1 июля: подробная инструкция
Где найти информацию о вступительной кампании 2025 года (инфографика: МОН)

Ранее РБК-Украина рассказывало о ключевых датах и этапах вступительной кампании 2025 года для будущих бакалавров: регистрация электронных кабинетов начинается 1 июля, подача заявлений - с 19 июля, а зачисление продлится до конца августа. Также описаны правила творческих конкурсов, собеседований и сроки поступления для других форм обучения.

Также мы писали о горячих линиях и контактах, которые работают для поддержки поступающих и родителей во время вступительной кампании 2025 года. С 25 июня можно получить консультации по электронному поступлению, а с 1 июля - по всем вопросам поступления в ЗВО и ФПО. Также действуют отдельные линии для поступающих с ВОТ, профессионального образования и вопросов по образовательным документам.

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