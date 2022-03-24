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"Все решится в ближайшие 15 дней": Боррель относительно войны России против Украины

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация относительно войны России против Украины разрешится в ближайшие 15 дней. Тем временем союзники будут продолжать оказывать Киеву военную помощь, поскольку это важно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью испанскому телеканалу TVE.

Боррель критически оценил ближайшие дни и сказал, что сопротивление Украины будет формировать историю.

"ЕС продолжит оказывать военную помощь Украине. Это важно, потому что все будет решено в ближайшие 15 дней, а способность украинцев противостоять войдет в историю", - сказал он.

Напомним, как заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, прекращения активных боевых действий на всей территории Украины следует ожидать через две-три недели. Это позволит украинским военным удобнее уничтожать армию РФ.

Отметим, с начала войны на территории Украины, российская армия продолжает нести значительные потери. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, почему оккупант потерпел фиаско.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 29-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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