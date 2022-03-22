ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Даю 2-3 недели. Арестович рассказал, когда ожидать прекращения активных боевых действий в Украине

Новина українською →
Киев, Вторник 22 марта 2022 11:04
Даю 2-3 недели. Арестович рассказал, когда ожидать прекращения активных боевых действий в Украине Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Прекращения активных боевых действий на всей территории Украины следует ожидать через две-три недели. Это позволит украинским военным удобнее уничтожать армию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире телемарафона.

"Примеры бесчеловечности, которую они проявляют не только к украинцам, но и сами к себе говорят о том, что мы имеем дело с зомби-нашествием...Они будут наступать, пока не кончатся, а кончатся они очень быстро. Я даю 2-3 недели на прекращение активных боевых действий, потому что нечем будет. То что происходит в течение 5 суток - это маленькая модель того, что будет происходить за 3 недели, будет время на оперативную паузу..За три недели будет так повсюду, а когда они будут стоять - нам будет удобнее их уничтожать", - рассказал Арестович.

Отметим, с начала войны на территории Украины, российская армия продолжает нести значительные потери. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, почему оккупант потерпел фиаско.

Война РФ против Украины продолжается уже 27-й день. Подробнее о том, что происходит в стране в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Войска РФ Война России против Украины
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро