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Подоляк объяснил, почему армия России потерпела фиаско в Украине

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 16:25
Подоляк объяснил, почему армия России потерпела фиаско в Украине Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

С начала войны на территории Украины, российская армия продолжает нести значительные потери. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему оккупант потерпел фиаско.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Подоляка.

По словам Подоляка, первой причиной фиаско "второй армии мира" является то, что все штабная аналитика оккупанта выстроена на тезисах их пропаганды.

Вторая же причина - высокая смертность среди высшего командования России. Армия потеряла шесть ключевых генералов:

  • командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева;
  • генерал-майор, командир 141-го моторизованного полка Национальной гвардии Тушаев;
  • генерал-майор первый заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа Герасимов;
  • генерал-майор командующий 29-й армии Восточного военного округа Колесников;
  • генерал-майор заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа Суховецкий;
  • генерал-майор командир 150-й мотострелковой дивизии Митяев.

"Десятки полковников, в том числе заместитель командующего Черноморского флота, капитан первого ранга Палий, полковник Росгвардии Саватеев, который руководил отрядом СОБР во Владимирской области, командир 331-го полка ВДВ полковник Сухарев и другие офицеры",- добавил Подоляк.

Как отметил советник главы ОП, Россия воюет количеством и крылатыми ракетами и совершенно не готова к войне.

"Убиты десятки офицеров среднего и тактического уровней. Все это - непосредственные признаки слабой слаженности воинских частей, отсутствия понятного тылового обеспечения, неготовности воевать в современных условиях", - отметил Подоляк.

Все эти факторы деморализуют оккупантов, в связи с чем дальше их ожидает лишь массовая смерть.

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