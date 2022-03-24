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"Все вирішиться в найближчі 15 днів": Боррель стосовно війни Росії проти України

Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ситуація щодо війни Росії проти України вирішиться в найближчі 15 днів. Тим часом союзники продовжуватимуть надавати Києву військову допомогу, оскільки це важливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв’ю іспанському телеканалу TVE.

Боррель критично оцінив найближчі дні і сказав, що опір України буде формувати історію.

"ЄС продовжить надавати військову допомогу Україні. Це важливо, тому що все буде вирішено в найближчі 15 днів, а здатність українців протистояти увійде в історію", - сказав він.

Нагадаємо, як заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, припинення активних бойових дій на всій території України слід очікувати за два-три тижні. Це дасть змогу українським військовим зручніше нищити армію РФ.

Зазначимо, з початку війни на території України, російська армія продовжує зазнавати значних втрат. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому окупант зазнав фіаско.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 29-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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