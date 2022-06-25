"Все, что осталось России". Кулеба поддержал Молдову из-за угроз со стороны Кремля

"Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы на фоне новых угроз, исходящих из Москвы. Все, что осталось России, - это выплевывать угрозы в адрес других государств после десятилетий неудачной политики, основанной на агрессии, принуждении и неуважении", - заявил он.

По мнению Кулебы, это только показывает слабость России.