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"Все, що залишилося Росії". Кулеба підтримав Молдову через погрози з боку Кремля

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Голова міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловив солідарність Молдові на тлі загроз Кремля через бажання уряду запровадити санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви. Погрози іншим державам - це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі", - заявив він.

На його думку, це лише свідчить про слабкість Росії.

Як повідомлялося, Молдова підтримає санкції проти Росії, які ЄС має намір продовжити. Адже статус кандидата до Європейського Союзу має на меті прояв солідарності з європейськими країнами.

На це заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Кремль не збирається зволікати з відповіддю на таке рішення Молдови.

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МолдоваДмитро Кулеба