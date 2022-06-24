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Молдова заявила о намерении присоединиться к санкциям против РФ

Новина українською →
Кишинев, Пятница 24 июня 2022 14:22
Молдова заявила о намерении присоединиться к санкциям против РФ Фото: спикер парламента Молдовы Игорь Гросу (facebook.com/igorgrosupentrumoldova)
Автор: Мария Кучерявец

Молдова поддержит санкции против России, которые ЕС намерен продлить. Ведь статус кандидата в Европейский союз подразумевает проявление солидарности с европейскими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента Молдовы Игоря Гросу, которого цитирует Newsmaker.

По его словам, Молдова намерена поддержать санкции против РФ, которые вчера ЕС обсуждал на саммите в Брюсселе.

"Мы будем проявлять солидарность с ЕС. И статус, и наше стремление к Европе обязывают нас и впредь быть солидарными. Цель этих санкций - остановить войну, чтобы после этого дипломаты сели за стол переговоров и нашли решение", - сказал Гросу.

При этом, на вопрос журналиста, какой будет реакция России на это решение, он ответил, что Молдова заинтересована поддерживать нормальные отношения с Россией, но и просит уважать ее решение двигаться к вступлению в ЕС.

Напомним, вчера Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС, этот статус получила и Молдова.

Добавим, что недавно Молдове запретили транслировать российские новости.

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