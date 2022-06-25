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"Все, что осталось России". Кулеба поддержал Молдову из-за угроз со стороны Кремля

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Украина, Суббота 25 июня 2022 14:17
"Все, что осталось России". Кулеба поддержал Молдову из-за угроз со стороны Кремля Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал солидарность Молдове на фоне угроз Кремля из-за желания правительства ввести санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы на фоне новых угроз, исходящих из Москвы. Все, что осталось России, - это выплевывать угрозы в адрес других государств после десятилетий неудачной политики, основанной на агрессии, принуждении и неуважении", - заявил он.

По мнению Кулебы, это только показывает слабость России.

Как сообщалось, Молдова поддержит санкции против России, которые ЕС намерен продлить. Ведь статус кандидата в Европейский союз подразумевает проявление солидарности с европейскими странами.

На это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, то Кремль не собирается медлить с ответом на такое решение Молдовы.

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