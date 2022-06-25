"Все, что осталось России". Кулеба поддержал Молдову из-за угроз со стороны Кремля
Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал солидарность Молдове на фоне угроз Кремля из-за желания правительства ввести санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.
"Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы на фоне новых угроз, исходящих из Москвы. Все, что осталось России, - это выплевывать угрозы в адрес других государств после десятилетий неудачной политики, основанной на агрессии, принуждении и неуважении", - заявил он.
По мнению Кулебы, это только показывает слабость России.
Как сообщалось, Молдова поддержит санкции против России, которые ЕС намерен продлить. Ведь статус кандидата в Европейский союз подразумевает проявление солидарности с европейскими странами.
На это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, то Кремль не собирается медлить с ответом на такое решение Молдовы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.