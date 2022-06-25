ru ua
Сб, 25 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Все, що залишилося Росії". Кулеба підтримав Молдову через погрози з боку Кремля

Новость на русском →
Україна, Субота 25 червня 2022 14:17
"Все, що залишилося Росії". Кулеба підтримав Молдову через погрози з боку Кремля Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Голова міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловив солідарність Молдові на тлі загроз Кремля через бажання уряду запровадити санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви. Погрози іншим державам - це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі", - заявив він.

На його думку, це лише свідчить про слабкість Росії.

Як повідомлялося, Молдова підтримає санкції проти Росії, які ЄС має намір продовжити. Адже статус кандидата до Європейського Союзу має на меті прояв солідарності з європейськими країнами.

На це заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Кремль не збирається зволікати з відповіддю на таке рішення Молдови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Дмитро Кулеба
NEWS
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження