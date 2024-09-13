Врятував сотні захисників Маріуполя. З полону повернувся військовий медик Віктор Івчук

Життєвий шлях і здобутки Віктора Івчука

Івчук Віктор Михайлович народився 13 липня 1983 року.

Спершу здобував освіту у Вінницькому національному медичному університеті імені Пирогова (закінчив його у 2010 році). Згодом, у 2016 році, закінчив Українську військово-медичну академію:

здобув ступінь магістра за спеціальністю Організація медичного забезпечення військ (сил)

здобув кваліфікацію професіонала організації та управління охороною здоров'я, офіцера військового управління оперативно тактичного рівня

При цьому з 2014 року Івчук служив на Донбасі (на посаді начмеда у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади). Разом із бойовими медиками надавав першу допомогу пораненим - і військовим, і цивільним - та здійснював їх евакуацію.

Як зазначав сам Віктор Михайлович, у 2014 році були великі втрати серед військових медиків, адже росіяни цілеспрямовано стріляли по них, хоча чудово бачили пов'язки з червоним хрестом.

Крім того, Івчук брав участь у знаменитому Рейді 95-ї аеромобільної бригади, відомому як найдовший рейд у світовій військовій історії (він тривав з 19 липня по 10 серпня 2014 року).

Поранених, за словами Віктора Михайловича, возили із собою. Фахову лікарську допомогу в тих умовах надати було неможливо, проте й здійснити безпечну евакуацію не завжди вдавалося.

27 липня 2014 року під час штурму Савур-Могили Івчук дістав осколкове вогнепальне поранення. Попри це йому вдалось організувати справжню спецоперацію, завдяки якій з поля бою вдалося евакуювати 60 поранених бійців (той бій був одним із найкривавіших у рейді).

За місяць до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Івчука перевели з Києва до міста Маріуполь - на посаду командира 555 військового шпиталю.

Завдяки злагодженій роботі медиків шпиталю від початку повномасштабної війни було врятовано сотні життів захисників Маріуполя та його мешканців. Кількість поранених збільшувалась з кожним днем, а операції проводились у підвалах (у касках і бронежилетах), адже шпиталь постійно та ціленаправлено обстрілювали й бомбили.

У середині березня 2022 року, коли у шпиталь влучила чергова ворожа бомба, залишатися там було не можливо, тому весь медичний персонал разом із пораненими розділився на дві групи.

Перша долучилась до українських військових на "Азовсталі". Друга (в тому числі й командир Івчук) вирушила до металургійного комбінату імені Ілліча.

11 квітня 2022 року указом президента Володимира Зеленського Івчуку Віктору Михайловичу було присвоєне звання Герой України, а 12 квітня його разом з особовим складом було захоплено до полону.

Вдома на захисника України чекали батьки, брат, дружина та син.

У нелюдських умовах полковник Івчук разом із побратимами провів 29 місяців.