ua en ru
Ср, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про обмін політичних в'язнів: треба, щоб був тиск всіх партнерів на РФ

Середа 11 вересня 2024 18:19
UA EN RU
Зеленський про обмін політичних в'язнів: треба, щоб був тиск всіх партнерів на РФ Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Звільнення політичних в'язнів з російського полону йде складно. необхідно, щоб був тиск міжнародних партнерів на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського під час пресконференції у Києві.

За словами Зеленського, росіяни складно реагують на запити щодо звільнення наших політичних в'язнів, в тому числі й кримських татар.

"Йдуть обміни щодо військовополонених, бо військовополонених ми можемо обміняти на військовополонених. З кримськими татарами, ви розумієте, що їх незаконно утримують. Тому складно забрати їх додому. Тут треба, щоб був тиск всіх партнерів, щоб спрацювала система всіх на всіх. Бо по-іншому поки що це складно зробити", - розповів президент.

Зеленський зауважив, що роботу у цьому напрямку Україна веде через таких партнерів, як Емірати, Катар, Туреччина, Азербайджан. Але поки що успіх такий, як він є.

Обміни полоненими

Нагадаємо, 25 червня з російського полону в Україну повернулись 90 захисників.

Однак пізніше стало відомо, що з полону РФ вдалось також звільнити заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, який був захоплений у 2021 році.

Разом з ним було звільнено ще дев'ять цивільних осіб, які перебували у полоні РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Політв'язні в РФ Війна в Україні
NEWS
Чому НАТО не збиває дрони РФ та як Путін може це використати: думка експерта
Чому НАТО не збиває дрони РФ та як Путін може це використати: думка експерта
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ