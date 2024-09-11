Зеленський про обмін політичних в'язнів: треба, щоб був тиск всіх партнерів на РФ
Звільнення політичних в'язнів з російського полону йде складно. необхідно, щоб був тиск міжнародних партнерів на Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського під час пресконференції у Києві.
За словами Зеленського, росіяни складно реагують на запити щодо звільнення наших політичних в'язнів, в тому числі й кримських татар.
"Йдуть обміни щодо військовополонених, бо військовополонених ми можемо обміняти на військовополонених. З кримськими татарами, ви розумієте, що їх незаконно утримують. Тому складно забрати їх додому. Тут треба, щоб був тиск всіх партнерів, щоб спрацювала система всіх на всіх. Бо по-іншому поки що це складно зробити", - розповів президент.
Зеленський зауважив, що роботу у цьому напрямку Україна веде через таких партнерів, як Емірати, Катар, Туреччина, Азербайджан. Але поки що успіх такий, як він є.
Обміни полоненими
Нагадаємо, 25 червня з російського полону в Україну повернулись 90 захисників.
Однак пізніше стало відомо, що з полону РФ вдалось також звільнити заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, який був захоплений у 2021 році.
Разом з ним було звільнено ще дев'ять цивільних осіб, які перебували у полоні РФ.
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