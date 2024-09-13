Спас сотни защитников Мариуполя. Из плена вернулся военный медик Виктор Ивчук

В пятницу, 13 сентября, в Украину из российского плена вернулся легендарный военный медик и Герой Украины Виктор Ивчук.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этом выдающемся украинце и его жизненном пути.
Ивчук Виктор Михайлович родился 13 июля 1983 года.
Сначала получал образование в Винницком национальном медицинском университете имени Пирогова (окончил его в 2010 году). Позже, в 2016 году, окончил Украинскую военно-медицинскую академию:
При этом с 2014 года Ивчук служил на Донбассе (в должности начмеда в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады). Вместе с боевыми медиками оказывал первую помощь раненым - и военным, и гражданским - и осуществлял их эвакуацию.
Как отмечал сам Виктор Михайлович, в 2014 году были большие потери среди военных медиков, ведь россияне целенаправленно стреляли по ним, хотя отлично видели повязки с красным крестом.
Кроме того, Ивчук участвовал в знаменитом Рейде 95-й аэромобильной бригады, известном как самый длинный рейд в мировой военной истории (он продолжался с 19 июля по 10 августа 2014 года).
Раненых, по словам Виктора Михайловича, возили с собой. Профессиональную врачебную помощь в тех условиях оказать было невозможно, однако и осуществить безопасную эвакуацию не всегда удавалось.
27 июля 2014 года во время штурма Савур-Могилы Ивчук получил осколочное огнестрельное ранение. Несмотря на это, ему удалось организовать настоящую спецоперацию, благодаря которой с поля боя удалось эвакуировать 60 раненых бойцов (тот бой был одним из самых кровавых в рейде).
За месяц до полномасштабного вторжения РФ в Украину Ивчука перевели из Киева в город Мариуполь - на должность командира 555 военного госпиталя.
Благодаря слаженной работе медиков госпиталя с начала полномасштабной войны были спасены сотни жизней защитников Мариуполя и его жителей. Число раненых увеличивалось с каждым днем, а операции проводились в подвалах (в касках и бронежилетах), так как госпиталь постоянно и целенаправленно обстреливали и бомбили.
В середине марта 2022 года, когда в госпиталь попала очередная вражеская бомба, оставаться там было невозможно, поэтому весь медицинский персонал вместе с ранеными разделился на две группы.
Первая присоединилась к украинским военным на "Азовстали". Вторая (в том числе и командир Ивчук) отправилась в металлургический комбинат имени Ильича.
11 апреля 2022 года указом президента Владимира Зеленского Ивчуку Виктору Михайловичу было присвоено звание Герой Украины, а 12 апреля он вместе с личным составом был захвачен в плен.
Дома защитника Украины ждали родители, брат, жена и сын.
В нечеловеческих условиях полковник Ивчук вместе с побратимами провел 29 месяцев.
Напомним, о возвращении в Украину 49 украинцев и украинок в рамках очередного обмена сообщил президент Владимир Зеленский.
Он уточнил, что среди них - воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, защитники "Азовстали", а также гражданские люди.
"Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", - подчеркнул глава Украины и поблагодарил всю команду, которая обеспечивает освобождение пленных и заложников из российской неволи.
По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, состояние здоровья вернувшихся из плена очень тяжелое (многие потеряли десятки килограммов веса).
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При подготовке материала были использованы следующие источники: ОО "Військові медики України", пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.
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