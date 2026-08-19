Врятував побратимів з підбитого робота: лейтенант Польський отримав Героя України

Присвоєння найвищої нагороди

Володимир Зеленський підписав указ №738/2026 про присвоєння звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" молодшому лейтенанту Владиславу Польському.

Нагороду призначено за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Деталі ризикованої евакуації

Владислав Польський - командир штурмової роти 475-го окремого штурмового полку "Code 9.2". Під час виконання завдання у населеному пункті його бійці зачистили декілька позицій ворога та дістали поранення.

Фото: Владислав Польський (armyinform.com.ua)

Через стан поранених командування вирішило евакуювати їх за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК). Проте під час руху російський FPV-дрон уразив роботизовану платформу та вивів її з ладу, залишивши поранених на відкритій місцевості.

Щоб не втрачати час на очікування іншого НРК, Польський вирішив їхати по бійців особисто, погодивши дію з комбатом. Аби діяти швидше, офіцер вирушив без бронежилета.

"Мені було простіше вискочити без нічого, "налегке", і закинути хлопців, ніж якби я був в амуніції: додаткова вага, додаткові речі, які б заважали", - зазначив Владислав Польський.

Вся операція від моменту ураження НРК до прибуття бійців на стабілізаційний пункт тривала близько 30-40 хвилин. Наразі врятовані військові перебувають у реанімації, їхній стан стабілізовано.

"Шанс був дуже маленький... На той момент, так і, по суті, і зараз, я вважаю, що це було найоптимальніше, найправильніше рішення", - підкреслив командир.