Спас побратимов с подбитого робота: лейтенант Польский получил Героя Украины

Младшему лейтенанту Владиславу Польскому с позывным "Тичер" присвоили звание Героя Украины. Командир роты лично отправился на эвакуацию двух раненых подчиненных после того, как вражеский дрон вывел из строя НРК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского и Armyinform.
Владимир Зеленский подписал указ №738/2026 о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" младшему лейтенанту Владиславу Польскому.
Награда назначена за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Владислав Польский – командир штурмовой роты 475-го отдельного штурмового полка "Code 9.2". Во время выполнения задания в населенном пункте его бойцы зачистили несколько позиций врага и получили ранения.
Фото: Владислав Польский (armyinform.com.ua)
Из-за состояния раненых командование решило эвакуировать их с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК). Однако при движении российский FPV-дрон поразил роботизированную платформу и вывел ее из строя, оставив раненых на открытой местности.
Чтобы не терять время на ожидание другого НРК, Польский решил ехать за бойцами лично, согласовав действие с комбатом. Чтобы действовать быстрее, офицер отправился без бронежилета.
"Мне было проще выскочить налегке, "налегко", и забросить ребят, чем если бы я был в амуниции: дополнительный вес, дополнительные вещи, которые мешали бы", - отметил Владислав Польский.
Вся операция с момента поражения НРК до прибытия бойцов на стабилизационный пункт длилась около 30-40 минут. В настоящее время спасенные военные находятся в реанимации, их состояние стабилизировано.
"Шанс был очень маленький... На тот момент, так и, по сути, и сейчас, я считаю, что это было самое оптимальное, правильное решение", - подчеркнул командир.
Напомним, что президент Владимир Зеленский регулярно подписывает указы о присвоении высших государственных наград за мужество и героизм в защите Украины.
В частности, ранее звание Героя Украины посмертно получил командир "Призраков Киева" полковник Валентин Коренчук.
Кроме того, это высокое звание получают и женщины-военнослужащие. Так, пулеметчица Национальной гвардии Александра Давыденко стала первой женщиной в НГУ, удостоенной звания Героя Украины.