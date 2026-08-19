Врятував побратимів з підбитого робота: лейтенант Польський отримав Героя України
Молодшому лейтенанту Владиславу Польському із позивним "Тічер" присвоїли звання Героя України. Командир роти особисто вирушив на евакуацію двох поранених підлеглих після того, як ворожий дрон вивів з ладу НРК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського та Аrmyinform.
Присвоєння найвищої нагороди
Володимир Зеленський підписав указ №738/2026 про присвоєння звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" молодшому лейтенанту Владиславу Польському.
Нагороду призначено за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Деталі ризикованої евакуації
Владислав Польський - командир штурмової роти 475-го окремого штурмового полку "Code 9.2". Під час виконання завдання у населеному пункті його бійці зачистили декілька позицій ворога та дістали поранення.
Фото: Владислав Польський (armyinform.com.ua)
Через стан поранених командування вирішило евакуювати їх за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК). Проте під час руху російський FPV-дрон уразив роботизовану платформу та вивів її з ладу, залишивши поранених на відкритій місцевості.
Щоб не втрачати час на очікування іншого НРК, Польський вирішив їхати по бійців особисто, погодивши дію з комбатом. Аби діяти швидше, офіцер вирушив без бронежилета.
"Мені було простіше вискочити без нічого, "налегке", і закинути хлопців, ніж якби я був в амуніції: додаткова вага, додаткові речі, які б заважали", - зазначив Владислав Польський.
Вся операція від моменту ураження НРК до прибуття бійців на стабілізаційний пункт тривала близько 30-40 хвилин. Наразі врятовані військові перебувають у реанімації, їхній стан стабілізовано.
"Шанс був дуже маленький... На той момент, так і, по суті, і зараз, я вважаю, що це було найоптимальніше, найправильніше рішення", - підкреслив командир.
Нагородження Героїв України
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський регулярно підписує укази про присвоєння найвищих державних нагород за мужність та героїзм у захисті України.
Зокрема, раніше звання Героя України посмертно отримав командир "Привидів Києва" полковник Валентин Коренчук.
Крім того, це високе звання здобувають і жінки-військовослужбовиці. Так, кулеметниця Національної гвардії Олександра Давиденко стала першою жінкою в НГУ, удостоєною звання Героя України.