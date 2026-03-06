Врожай гречки впав на третину: що буде з цінами та чи варто робити запаси

У 2025 році валовий збір гречки в Україні склав 70,8 тис. т. Це на 38% менше, ніж показник попереднього року, однак цього вистачить, аби закрити потреби внутрішнього ринку.
Про це в коменатрі РБК-Україна розповіла керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.
Головне:
Днями Міжнародна асоціація гречки повідомила, що через низький врожай у 2025-му в Україні може виникнути дефіцит цієї крупи. Однак, за словами Литвин, попри суттєве скорочення врожаю, внутрішня потреба буде закрита:
Українські аграрії останніми роками скорочують площі під посіви гречки.
"Основною причиною цього була низька ціна на неї та, відповідно, можливість отримувати більш високу рентабельність при вирощуванні інших культур. На жаль, такі "гойдалки" є характерними для українського ринку і спостерігаються не вперше", - каже Литвин.
За прогнозом експерта, вартість гречки продовжить зростати, проте стрибок не буде критичним - у межах 7-10%.
"Гречка - доволі специфічний продукт, який споживають переважно країни колишнього СРСР та деякі країни Азії й Америки. Через низьку популярність у світі на глобальному ринку немає значної пропозиції цього товару", - резюмує Світлана Литвин.
До 2022 року основним постачальником була РФ. Під час війни імпорт практично припинився, незначні партії надходили з Казахстану.
Раніше ми писали про те, що ціни на яйця в Україні наразі стабільні й тримаються на рівні 82-84 гривень за десяток. Різких змін поки не прогнозують. Вартість яєць передусім залежить від цін на корми та електроенергію. Після Великодня очікується зниження ціни на 10-15%.