Урожай гречки упал на треть: что будет с ценами и стоит ли делать запасы

В 2025 году валовой сбор гречки в Украине составил 70,8 тыс. т. Это на 38% меньше, чем показатель предыдущего года, однако этого хватит, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка.
Об этом в коменатре РБК-Украина рассказала руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.
Главное:
На днях Международная ассоциация гречки сообщила, что из-за низкого урожая в 2025-м в Украине может возникнуть дефицит крупы. Однако, по словам Литвин, несмотря на существенное сокращение урожая, внутренняя потребность будет закрыта:
Украинские аграрии в последние годы сокращают площади под посевы гречку.
"Основной причиной этого была низкая цена на нее и, соответственно, возможность получать более высокую рентабельность при выращивании других культур. К сожалению, такие "качели" характерны для украинского рынка и наблюдаются не впервые", - говорит Литвин.
По прогнозу эксперта, стоимость гречки продолжит расти, однако скачок не будет критическим - в пределах 7-10%.
"Гречка - довольно специфический продукт, который потребляют преимущественно страны бывшего СССР и некоторые страны Азии и Америки. Из-за низкой популярности в мире на глобальном рынке нет значительного предложения этого товара", - резюмирует Светлана Литвин.
До 2022 года основным поставщиком была РФ. Во время войны импорт практически прекратился, незначительные партии поступали из Казахстана.
