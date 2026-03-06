Урожай гречки упал на треть: что будет с ценами и стоит ли делать запасы

Главное: Сокращение урожая: В 2025 году собрано 70,8 тыс. т гречихи, что на 38% меньше, чем в прошлом году. Это обусловлено низкой рентабельностью культуры для аграриев.

В 2025 году собрано 70,8 тыс. т гречихи, что на 38% меньше, чем в прошлом году. Это обусловлено низкой рентабельностью культуры для аграриев. Дефицита не будет: Несмотря на то, что потребление составляет около 90 тыс. т, внутреннюю потребность закроют благодаря значительным переходящим запасам прошлых лет (в 2022-2024 годах сборы достигали 157 тыс. т).

Несмотря на то, что потребление составляет около 90 тыс. т, внутреннюю потребность закроют благодаря значительным переходящим запасам прошлых лет (в 2022-2024 годах сборы достигали 157 тыс. т). Прогноз цен: Стоимость гречки продолжит расти, однако скачок не будет критическим - ожидается подорожание на уровне 7-10%.

Стоимость гречки продолжит расти, однако скачок не будет критическим - ожидается подорожание на уровне 7-10%. Рынок импорта: До войны главным поставщиком была РФ. Сейчас импорт почти отсутствует (незначительные партии из Казахстана), поскольку продукт имеет низкую популярность на мировом рынке.

Производство и потребление: хватит ли запасов

На днях Международная ассоциация гречки сообщила, что из-за низкого урожая в 2025-м в Украине может возникнуть дефицит крупы. Однако, по словам Литвин, несмотря на существенное сокращение урожая, внутренняя потребность будет закрыта:

Динамика потребления: До полномасштабного вторжения фонд потребления составлял 120 тыс. т, сейчас он сократился на 25% - до 90 тыс. т.

До полномасштабного вторжения фонд потребления составлял 120 тыс. т, сейчас он сократился на 25% - до 90 тыс. т. Резервы: В течение 2022-2024 годов средний сбор был на уровне 157 тыс. т, что значительно превышало потребности. Благодаря этим переходным запасам Украина сможет обеспечить себя крупой без значительного дефицита.

Почему аграрии сеют меньше

Украинские аграрии в последние годы сокращают площади под посевы гречку.

"Основной причиной этого была низкая цена на нее и, соответственно, возможность получать более высокую рентабельность при выращивании других культур. К сожалению, такие "качели" характерны для украинского рынка и наблюдаются не впервые", - говорит Литвин.

Что будет с ценой на гречку

По прогнозу эксперта, стоимость гречки продолжит расти, однако скачок не будет критическим - в пределах 7-10%.

"Гречка - довольно специфический продукт, который потребляют преимущественно страны бывшего СССР и некоторые страны Азии и Америки. Из-за низкой популярности в мире на глобальном рынке нет значительного предложения этого товара", - резюмирует Светлана Литвин.

До 2022 года основным поставщиком была РФ. Во время войны импорт практически прекратился, незначительные партии поступали из Казахстана.