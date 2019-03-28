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Во время взрывов в Кропивницком пострадали двое спасателей

Новости » Общество    28.03.2019 - 13:32
Во время взрывов в Кропивницком пострадали двое спасателей
Фото: взрывы в Кропивницкого (persha.kr.ua)

Сейчас пострадавшие в больнице

Во время ликвидации взрывов в Кропивницком на территории газовой заправки пострадали двое спасателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Отмечается, что на месте работали 85 спасателей и 19 единиц техники. Сейчас пострадавшие спасатели находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

"С адской заправки людей вытащили старший лейтенант Жаботинский Ярослав Иванович, 1990 года рождения и подполковник Назаренко Константин Юрьевич, 1974 года рождения. Сейчас они в больнице в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Фото: пострадавшие спасатели (facebook.com/mvs.gov.ua)

Во время взрывов в Кропивницком пострадали двое спасателей

РБК-Украина писало, что полиция начала уголовное производство по факту взрывов в Кропивницком на газозаправочной станции.

Напомним, что в Кропивницком вечером, 27 марта, прогремело несколько сильных взрывов. Позже стало известно, что взорвалась газовая заправка. В результате взрывов несколько районов города остались без света. В соседних домах взрывной волной выбило окна.

Сообщалось, что по последним данным в результате взрывов в Кропивницком на заправке пострадали четыре человека. Все они находятся в Кировоградской областной больнице.

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