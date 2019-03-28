Під час вибухів у Кропивницькому постраждали двоє рятувальників

Фото: вибухи у Кропивницького (persha.kr.ua)

Наразі постраждалі в лікарні

Під час ліквідації вибухів у Кропивницькому на території газової заправки постраждали двоє рятувальників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Зазначається, що на місці працювали 85 рятувальників та 19 одиниць техніки. Наразі постраждалі рятувальники перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

"З пекельної заправки людей витягнули старший лейтенант Жаботинський Ярослав Іванович, 1990 року народження і підполковник Назаренко Костянтин Юрієвич, 1974 року народження. Наразі вони в лікарні в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Фото: постраждалі рятувальники (facebook.com/mvs.gov.ua)

РБК-Україна писало, що поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибухів у Кропивницькому на газозаправній станції.

Нагадаємо, що у Кропивницькому ввечері, 27 березня, прогриміло кілька сильних вибухів. Пізніше стало відомо, що вибухнула газова заправка. Унаслідок вибухів кілька районів міста залишилися без світла. У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

Повідомлялося, що за останніми даними в результаті вибухів у Кропивницькому на заправці постраждали чотири особи. Всі вони знаходяться в Кіровоградській обласній лікарні.