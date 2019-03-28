Полиция открыла дело из-за взрывов в Кропивницком

Фото: взрывы в Кропивницком (persha.kr.ua)

Полиция открыла дело по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью"

Полиция открыла уголовное производство по факту взрывов в Кропивницком на газозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полиции сообщили, что информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины.

Фото: место взрыва (kg.npu.gov.ua)

Отметим, что в Кропивницком вчера вечером, 27 марта, прогремело несколько сильных взрывов. Позже стало известно, что взорвалась газовая заправка. Местные СМИ сообщали, что в микрорайоне Ковалевка нет электричества. В соседних домах взрывной волной выбило окна.

В МВД отметили, что по состоянию на 20:55 пожар был локализован. Горели пять грузовых и около десяти легковых автомобилей, которые находились на стоянке вблизи, а также крыша двухэтажного здания, что находится рядом. К тушению пожара было привлечено 35 спасателей, а также 9 единиц техники.

Ранее РБК-Украина сообщало о взрывах в столице Швеции Стокгольме. В результате инцидента пострадали пятеро людей. Причину происшествия пока не установили.