Число пострадавших от взрывов в Кропивницком возросло

Фото: взрывы в Кропивницком (persha.kr.ua)

При взрывах в Кропивницком пострадали четыре человека

В результате взрывов в Кропивницком на заправке пострадали четыре человека. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила спикер управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области Оксана Мачак.

По ее словам, по последним данным, в результате пожара, которые произошел после серии взрывов на газовой заправке, пострадали четыре человека.

"Все они находятся в Кировоградской областной больнице, степень тяжести разный", - отметила Мачак.

Напомним, в Кропивницком вечером 27 марта прогремели несколько сильных взрывов на газовой заправке. По данным местных СМИ, в результате инцидента был обесточен микрорайон Ковалевка, а в соседних домах взрывной волной выбило окна. Позже сообщалось о трех пострадавших. По последней информации, в результате пожара сгорели до двух десятков автомобилей.

До этого в Днепровском районе Киева 19 марта в подъезде жилого дома произошел взрыв. По предварительной информации, пострадал один мужчина, который находился возле дома. Также были повреждены стены подъезда и окна в квартирах.