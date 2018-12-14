Через вибух у Фастові чоловік випав з 5 поверху

Фото: наслідки вибуху (dsns.gov.ua)

Чоловік отримав травму ноги

У Фастові (Київська область) під час вибуху у п'ятиповерхівці чоловік випав із 5 поверху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної поліції.

Як зазначається, чоловік отримав травму ноги. Про інших постраждалих наразі невідомо.

На місці події продовжують працювати поліція, медики, рятувальники, фахівці-вибухотехніки. Туди направляється кінологічна служба, що буде задіяна для пошуку людей, які можливо зникли. Поліція забезпечує охорону публічного порядку від можливих проявів мародерства.

Повідомлення про вибух на спецлінію поліції Київської області надійшло о 9:15.

Як писало РБК-Україна раніше сьогодні, близько дев'ятої години ранку в Фастові стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку. Інцидент стався по вулиці Садова,10.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій відзначали, що на третьому поверсі стався вибух газу, в результаті чого обрушилися третій, четвертий і п'ятий поверхи.

Мешканців будинку, у якому відбувся вибух, евакуюють у лікарню. Евакопункт організовано в приміщенні лікарні, що по вулиці Київська, 57, наразі там облаштовуються місця для прийому людей. Проводиться евакуація жителів двох під'їздів. Всього евакуйовано 10 людей.



