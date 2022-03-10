За время войны Россию покинули 100 американских компаний-гигантов

За две недели российские рынки покинули около 100 американских компаний-гигантов. Посол Украины в США Оксана Маркарова поблагодарила их за демонстрацию морального лидерства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Каждое решение компаний покинуть рынок страны-террориста, развязавшей захватническую войну и совершающей военные преступления в Украине ежедневно, является победой принципов и убеждений над жадностью. Спасибо этим компаниям за выбор стороны добра, за нежелание запятнать свою репутацию кровью невинных украинцев, за поддержку Украины", - написала она.

По словам дипломата, решение о полном прекращении дальнейших инвестиций, закрытии или выходе с российского рынка приняли такие гиганты, как Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford , Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks и многие другие.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины опубликовало список компаний, которые решили остаться работать на российском рынке после начала войны против Украины.

Ранее мы сообщали, что Philip Morris International останавливает инвестиции и сворачивает производство в России.

Также мы писали, что Shopify приостановила операции в России в ответ на вторжение в Украину.

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