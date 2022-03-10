В МИД назвали крупнейшие компании, которые остались на российском рынке
Министерство иностранных дел Украины опубликовало список компаний, которые решили остаться работать на российском рынке после начала войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
В частности, украинские дипломаты в очередной раз напомнили, что работа на российском рынке – это уплаченные налоги в российский бюджет, деньги с которого и выделяются на военные цели.
За две недели неспровоцированной военной агрессии России в результате авиационных ударов и расстрелов уже погибли более 50 детей.
"Независимо от размера инвестиций или доли России в глобальном портфеле, компании, которые придерживаются стандартов и ценностей экологического, социального и корпоративного управления, не имеют морального права продолжать деятельность в стране, которая совершает массовые военные преступления на территории другой страны", - говорится в сообщении.
Поэтому МИД Украины призывает такие компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в России. Однако, если они этого не сделают, тогда просит потребителей бойкотировать такие компании и их продукты.
Отметим, что среди компаний, которые остались работать в России - Metro, Auchan, LG, Miele, Bosch, Bayer и Pfizer, банки Raiffeisen, Credit Agricole и UniCredit Group.
Крупнейшие компании, оставшиеся на российском рынке (facebook.com/UkraineMFA)
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