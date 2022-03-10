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В МИД назвали крупнейшие компании, которые остались на российском рынке

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Четверг 10 марта 2022 00:51
В МИД назвали крупнейшие компании, которые остались на российском рынке Министр иностранных дел Украины (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Министерство иностранных дел Украины опубликовало список компаний, которые решили остаться работать на российском рынке после начала войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

В частности, украинские дипломаты в очередной раз напомнили, что работа на российском рынке – это уплаченные налоги в российский бюджет, деньги с которого и выделяются на военные цели.

За две недели неспровоцированной военной агрессии России в результате авиационных ударов и расстрелов уже погибли более 50 детей.

"Независимо от размера инвестиций или доли России в глобальном портфеле, компании, которые придерживаются стандартов и ценностей экологического, социального и корпоративного управления, не имеют морального права продолжать деятельность в стране, которая совершает массовые военные преступления на территории другой страны", - говорится в сообщении.

Поэтому МИД Украины призывает такие компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в России. Однако, если они этого не сделают, тогда просит потребителей бойкотировать такие компании и их продукты.

Отметим, что среди компаний, которые остались работать в России - Metro, Auchan, LG, Miele, Bosch, Bayer и Pfizer, банки Raiffeisen, Credit Agricole и UniCredit Group.

В МИД назвали крупнейшие компании, которые остались на российском рынкеКрупнейшие компании, оставшиеся на российском рынке (facebook.com/UkraineMFA)

Ранее мы сообщали, что Philip Morris International останавливает инвестиции и сворачивает производство в России.

Также мы писали, что Shopify приостановила операции в России в ответ на вторжение в Украину.

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