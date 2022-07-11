UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во время утреннего обстрела Харькова россияне выпустили 10 ракет

Фото: утром россияне выпустили 10 ракет по Харькову (иллюстрация/t me nexta live)
Автор: Наталия Гурковская

В ходе обстрела Харькова в понедельник, 11 июля, РФ выпустила по городу 10 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Сегодня в 10:20 по городу нанесен ракетный обстрел. Предварительно оккупанты использовали РСЗО "Смерч", зафиксировано 10 ракет", - рассказал он.

По словам Тимошенко, под обстрелами оказались жилые кварталы.

"Информация обновляется, на месте работают экстренные службы", - добавил он.

Как сообщалось, в результате обстрела Харькова в понедельник, 11 июля, погибли трое человек, еще 28 получили ранения, в том числе 16-летний ребенок.

Напомним, в городе из-за обстрелов 11 июля временно приостановили движение по Салтовской линии метрополитена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков