Во время утреннего обстрела Харькова россияне выпустили 10 ракет

В ходе обстрела Харькова в понедельник, 11 июля , РФ выпустила по городу 10 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram .

"Информация обновляется, на месте работают экстренные службы", - добавил он.

По словам Тимошенко, под обстрелами оказались жилые кварталы.

"Сегодня в 10:20 по городу нанесен ракетный обстрел. Предварительно оккупанты использовали РСЗО "Смерч", зафиксировано 10 ракет", - рассказал он.

Как сообщалось, в результате обстрела Харькова в понедельник, 11 июля, погибли трое человек, еще 28 получили ранения, в том числе 16-летний ребенок.

Напомним, в городе из-за обстрелов 11 июля временно приостановили движение по Салтовской линии метрополитена.

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