Під час ранкового обстрілу Харкова росіяни випустили 10 ракет

Під час обстрілу Харкова у понеділок, 11 липня, РФ випустила по місту 10 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.
"Сьогодні о 10:20 по місту завдано ракетного обстрілу. Попередньо окупанти використали РСЗВ "Смерч", зафіксовано 10 ракет", - розповів він.
З словами Тимошенка, під обстрілами опинилися житлові квартали.
"Інформація оновлюється, на місці працюють екстрені служби", - додав він.
Як повідомлялося, в результаті обстрілу Харкова в понеділок, 11 липня, загинули троє людей, ще 28 отримали поранення, у тому числі 16-річна дитина.
Нагадаємо, у місті через обстріл 11 липня тимчасово призупинили рух Салтівською лінією метрополітену.
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