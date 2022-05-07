UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во время удара по Одессе российские хакеры действовали с военными, - Госспецсвязи

Хакеры и военные совместно атакуют Украину (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты 7 мая нанесли очередной удар по Одессе. Сообщается, что российские хакеры координировали атаки с военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

В частности, враг нанес удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации.

Как выяснилось, примерно в то же время на ресурсах оккупанта появились сообщения с призывами к кибератаке на сайт Одесского городского совета.

Поэтому подтвердилось, что хакеры России действуют совместно с российскими военными, которые атакуют ракетами города Украины.

Ранее мы сообщали, что в Одессе возник пожар в жилом районе после ракетных ударов России.

Также мы писали, что Одесская область и областной центр уйдут на затяжной комендантский час 8-10 мая.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВторжение России в Украину