Во время удара по Одессе российские хакеры действовали с военными, - Госспецсвязи

В частности, враг нанес удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации.

Как выяснилось, примерно в то же время на ресурсах оккупанта появились сообщения с призывами к кибератаке на сайт Одесского городского совета.

Поэтому подтвердилось, что хакеры России действуют совместно с российскими военными, которые атакуют ракетами города Украины.