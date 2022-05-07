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В Одессе возник пожар в жилом районе после ракетных ударов РФ

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Одесса, Суббота 07 мая 2022 17:29
В Одессе возник пожар в жилом районе после ракетных ударов РФ Фото: Центр Одессы во время войны (facebook.com/PRAGMATIKA)
Автор: Антон Федорцив

О последствиях обстрела Одессы шестью ракетами стратегической авиацией РФ рассказала начальница Силы обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Четыре из шести выпущенных российскими оккупантами ракет попали в жилой квартал. Пока данные о пострадавших выясняют.

"В результате попадания 4 ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе. После удара вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. Информация о раненых уточняется", – говорится в сообщении.

Еще две ракеты авиация РФ запустили по местному аэродрому. Они попали в ранее разрушенную ими взлетно-посадочную полосу.

Обновление от 17:30. Оперативное командование "Юг" заявило о ликвидации возгорания на территории 900 кв. м. Спасатели в данный момент разбирают завалы.

К слову, Одесская область и областной центр уйдут на затяжной комендантский час 8-10 мая.

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