Во время удара по Одессе российские хакеры действовали с военными, - Госспецсвязи

Российские оккупанты 7 мая нанесли очередной удар по Одессе. Сообщается, что российские хакеры координировали атаки с военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

В частности, враг нанес удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации.

Как выяснилось, примерно в то же время на ресурсах оккупанта появились сообщения с призывами к кибератаке на сайт Одесского городского совета.

Поэтому подтвердилось, что хакеры России действуют совместно с российскими военными, которые атакуют ракетами города Украины.