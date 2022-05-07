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Во время удара по Одессе российские хакеры действовали с военными, - Госспецсвязи

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Одесса, Суббота 07 мая 2022 19:51
Во время удара по Одессе российские хакеры действовали с военными, - Госспецсвязи Хакеры и военные совместно атакуют Украину (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты 7 мая нанесли очередной удар по Одессе. Сообщается, что российские хакеры координировали атаки с военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

В частности, враг нанес удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации.

Как выяснилось, примерно в то же время на ресурсах оккупанта появились сообщения с призывами к кибератаке на сайт Одесского городского совета.

Поэтому подтвердилось, что хакеры России действуют совместно с российскими военными, которые атакуют ракетами города Украины.

Во время удара по Одессе российские хакеры действовали с военными, - Госспецсвязи

Ранее мы сообщали, что в Одессе возник пожар в жилом районе после ракетных ударов России.

Также мы писали, что Одесская область и областной центр уйдут на затяжной комендантский час 8-10 мая.

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