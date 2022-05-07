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Під час удару по Одесі російські хакери діяли з військовими, - Держспецзв'язку

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Одеса, Субота 07 травня 2022 19:51
Під час удару по Одесі російські хакери діяли з військовими, - Держспецзв'язку Хакери та військові спільно атакують Україну (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти 7 травня завдали чергового удару по Одесі. Повідомляється, що російські хакери координували атаки з військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Зокрема, ворог завдав удару чотирма крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації.

Як з'ясувалося, приблизно в той самий час на ресурсах окупанта з'явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради.

Тому підтвердилося, що хакери Росії діють спільно з російськими військовими, які атакують ракетами міста України.

Під час удару по Одесі російські хакери діяли з військовими, - Держспецзв'язку

Раніше ми повідомляли, що в Одесі виникла пожежа в житловому районі після ракетних ударів Росії.

Також ми писали, що Одеська область і обласний центр підуть на затяжну комендантську годину 8-10 травня.

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