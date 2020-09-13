Во время субботних протестов в Беларуси задержали более 110 человек, - МВД

Во время субботних акций протеста в городах Беларуси силовики задержали 114 граждан. Наибольшее количество задержанных в Минске.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси.
В ведомстве утверждают, что 12 сентября в пяти регионах страны прошло 12 акций протеста, участие в которых в целом приняли не более 1700 граждан.
В то же время на поддержку властей, по данным ведомства, прошло 7 массовых мероприятий, а участие в них приняли якобы более 50 тысяч человек.
В Минске силовики задержали 99 человек, из них 87 поместили в изоляторы до рассмотрения их дел в суде.
Напомним, ранее правозащитники сообщали о задержании около 70 человек во время акций протеста в Минске.
Кроме того, среди задержанных журналисты иностранного телеканала "Белсат", их собираются судить по двум статьям.
Как писало РБК-Украина, вчера силовики разогнали акцию протеста на площади Свободы в Минске.