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Задержанных в Минске журналистов будут судить

Минск, Суббота 12 сентября 2020 22:31
Задержанных в Минске журналистов будут судить
Фото: задержание в Минске (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Журналистов польского телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву и Максима Калитовского, которых задержали сегодня в Минске будут судить. До суда журналисты будут находиться в изоляторе.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

На журналистов составили протоколы якобы по факту нарушения закона о СМИ и неповиновения представителям правоохранительного органа.

Милиционер, который составлял протоколы, заявил, что суд по делу журналистов Андреевой и Калитовского состоится не раньше 15 сентября. До того времени задержанные журналисты будут находиться в СИЗО на Окрестина в Минске.

Напомним, сегодня в Минске прошел женский марш с требованием проведения новых президентских выборов, а также в поддержку арестованных представителей координационного совета оппозиции. Перед началом марша силовики провели задержание участников акции, которые собрались на площади Свободы.

Правозащитники заявляли о задержании более 30 участников марша, среди задержанных оказались и журналисты "Белсата".

Кроме того, лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусских силовиков прекратить насилие, а также пригрозила им ответственностью за преступления против народа.

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