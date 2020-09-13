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Під час суботніх протестів у Білорусі затримали понад 110 осіб, - МВС

Автор: Дмитро Левицький

Під час суботніх акцій протесту в містах Білорусі силовики затримали 114 громадян. Найбільша кількість затриманих у Мінську.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

У відомстві стверджують, що 12 вересня у п'яти регіонах країни відбулося 12 акцій протесту, участь в яких загалом взяли не більше 1700 громадян.

Водночас на підтримку влади, за даними відомства, відбулося 7 масових заходів, а участь у них взяли нібито понад 50 тисяч осіб.

У Мінську силовики затримали 99 осіб, з них 87 помістили до ізоляторів до розгляду їх справ у суді.

Нагадаємо, раніше правозахисники повідомляли про затримання близько 70 осіб під час акцій протесту в Мінську.

Крім того, серед затриманих журналісти іноземного телеканалу "Белсат", їх збираються судити за двома статтями.

Як писало РБК-Україна, вчора силовики розігнали акцію протесту на площі Свободи у Мінську.

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