Во время столкновений под Радой пострадали 33 человека, - МВД

Фото: столкновения под Радой (facebook.com/UA.KyivPolice)

Пострадали силовики, демонстранты и журналист

Во время столкновений возле Верховной Рады 17 декабря пострадали 33 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщается, 12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Также к медикам обратились 11 граждан, среди них один журналист.

Кроме этого, организаторы митингов взяли на себя обязательство не нарушать мир на улицах.

"В столице продолжаются массовые мероприятия с участием большого количества граждан. Согласно поданным заявкам, организаторы взяли на себя обязательство не нарушать общественный порядок и провести мирное собрание", - сообщил замминистра внутренних дел Сергей Яровый.

Напомним, из-за столкновений следователи готовят подозрение трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям.

Как писало РБК-Украина, 17 декабря в центре столицы в правительственном квартале проходили массовые митинги, в частности, против закона об открытии рынка земли. Демонстранты пытались установить палатки на проезжей части улицы Грушевского, после чего начались столкновения с полицией.

По словам начальника полиции Киева Андрей Крищенко, в столкновениях под Верховной радой принимали участие до 500 человек. Правоохранители задержали 26 человек, однако впоследствии их отпустили.