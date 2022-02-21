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Время для санкций против РФ. Украина хочет, чтобы партнеры опубликовали список жестких мер

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине просят партнеров опубликовать список санкций в отношении России на фоне угрозы вторжения. Сама публикация будет уже способом сдерживания.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра обороны Украины Алексея Резникова.

По его словам, своими агрессивными действиями, на основании утверждений многих лидеров цивилизованных стран, что нападение почти неизбежено, в Украине считают, что пришло время включать режим санкций.

"Даже факт, условно говоря, подписания согласия на признание псевдореспублик - это тоже уже основание включать режим санкций. Но мы убеждены, что санкции для режима Кремля - это угроза. Мы убеждены, что даже факт обнародования этого списка, какие именно жесткие санкции их ждут, это уже будет способ сдерживания. И мы были бы рады, если бы наши партнеры опубликовали этот перечень, хотя бы его часть", - заявил министр обороны.

Напомним, в Пентагоне объяснили, почему США не вводят санкции против РФ до вторжения в Украину.

Отметим, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС уже сейчас должен начать введение санкций в отношении России в связи с эскалацией вокруг Украины.

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УкраинаРоссийская ФедерацияСанкцииАлексей Резников