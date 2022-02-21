Час для санкцій проти РФ. Україна хоче, щоб партнери опублікували список жорстких заходів

За його словами, своїми агресивними діями, на підставі тверджень багатьох лідерів цивілізованих країн, що напад майже неминучий, в Україні вважають, що настав час включати режим санкцій.

"Навіть факт, умовно кажучи, підписання згоди на визнання псевдореспублік це теж вже підстава включати режим санкцій. Але ми переконані, що санкції для режиму Кремля - це загроза. Ми переконані, що навіть факт оприлюднення цього списку, які саме жорсткі санкції їх чекають, це вже буде спосіб стримування. І ми були б раді, якби наші партнери опублікували цей перелік, хоча б його частину", - заявив міністр оборони.