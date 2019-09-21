Во время разгона железнодорожной блокады во Львовской области пострадали полицейские

Во Львовской области во время разгона блокады движения поездов с углем на станции "Сосновка" пострадали пять правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Сообщается, что "во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения пяти правоохранителям". В полиции уточнили, что старшего сержанта полиции доставили в больницу.

В сообщении указано, что на законные требования правоохранителей блокировщики не реагировали. В связи с этим "полиция вынуждена была применить меры полицейского принуждения, поскольку они оказывали физическое сопротивление".

Напомним, РБК-Украина писало, что во Львовской области задержаны 28 участников блокады железнодорожных путей. Задержанных на станции "Сосновка" допрашивают в отделении полиции.

Сегодня сообщалось, что на место блокады железнодорожных путей в Сосновке направили отряды полиции. В полиции также заявляли, что намерены применить силу, если участники блокады не перестанут мешать проезду вагонов.

Сосновка находится под Червоноградом в угольных районах Львовской области. Участники блокады перекрывали пути с требованием прекратить импорт угля из РФ.