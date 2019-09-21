Під час розгону залізничної блокади у Львівській області постраждали поліцейські

у Львівській області Під час розгону блокади руху поїздів з вугіллям на станції "Соснівка" постраждали п'ятеро правоохоронців. Про це повідомили в прес-службі поліції Львівської області.

Повідомляється, що "під час заходів для розблокування руху учасники акції блокування завдали тілесні ушкодження п'яти правоохоронців". У поліції уточнили, що старшого сержанта поліції доставили в лікарню.

У повідомленні зазначено, що на законні вимоги правоохоронців блокувальники не реагували. У зв'язку з цим "поліція змушена була застосувати заходи поліцейського примусу, оскільки вони чинили фізичний опір".

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що у Львівській області затримано 28 учасників блокади залізничних шляхів. Затриманих на станції "Соснівка" допитують у відділенні поліції.

Сьогодні повідомлялося, що на місце блокади залізничних шляхів у Соснівці направили загони поліції. У поліції також заявляли, що мають намір застосувати силу, якщо учасники блокади не перестануть заважати проїзду вагонів.

Соснівка знаходиться під Червоноградом у вугільних районах Львівської області. Учасники блокади перекривали шляхи з вимогою припинити імпорт вугілля з РФ.