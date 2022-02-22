"Время пришло": Кулеба о введении Западом санкций против России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пришло время к введению Западом санкций против РФ. Он подчеркнул, что российские власти уже сделали все шаги для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы во время видеообращение.

"Наша позиция очень четкая - нужно применять санкции против России, время пришло", - отметил министр.

Он подчеркнул, что сейчас главным является то, это когда и какие санкции будут применены.

"Несмотря на, безусловно, шквал эмоций мы сейчас сосредоточены на ключевом: на том, чтобы были приняты решения, необходимые для сдерживания России. Я сегодня ночью провел несколько телефонных разговоров с госсекретарем США, министрами иностранных дел Канады, Великобритании, руководителем внешней политики ЕС. Ключевая тема была санкции", - резюмировал Кулеба.